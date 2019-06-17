Иранцу, которому на родине грозит смертная казнь, разрешили остаться в Беларуси

Мехрдада Джамшидияна обвиняют в убийстве матери и брата в 2012 году. Мужчина говорит, что в это время он был в Беларуси

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Мехрдад Джамшидиян живет в Беларуси с 1993 года. Занимается здесь бизнесом, женат на белоруске - у них трое детей. В Иране Мужчину обвиняют в убийстве матери и брата. Оно было совершено в конце августа 2012 года, в это время Джамшидиян находился в Беларуси. Свою вину он не признает. Если бы его депортировали из Беларуси, на родине иранцу грозила бы смертная казнь. Кроме обвинения в убийстве, мужчина сменил веру, стал христианином, а согласно иранским законам вероотступничество также карается смертью.

В 2016 году Мехрада лишили белорусского вида на жительство. А в марте этого года было принято решение о депортации. Оно было обжаловано адвокатом Джамшидияна.

- 14 мая Джамшидиян вышел на свободу после 11 месяцев нахождения в СИЗО, но в течение трех месяцев должен был покинуть Беларусь. Правозащитники безуспешно пытались найти страну, которая согласилась бы его принять, - пишет БелаПАН.

Недавно стало известно, что Мехраду разрешили остаться в Беларуси.

- Решение было принято на прошлой неделе "по гуманитарным соображениям". Теперь иранец сможет подать документы для получения временного вида на жительство в Беларуси, - цитирует начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна БелаПАН.