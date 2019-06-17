2019-06-17T17:06:53+03:00
Минск
КП Беларусь

В Национальном художественном музее будут учить блогеров

Ребята встретятся с известными блогерами и увидят собрания белорусского и зарубежного искусства
Настасья КОРСАК
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В Национальном художественном музее не только сохраняют и показывают искусствоВ Национальном художественном музее не только сохраняют и показывают искусствоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Курс из восьми занятий рассчитан на школьников 10 - 12 лет.

- Сегодня такие понятия, как блог и блогер, знает каждый ребенок. Дети проводят много времени в интернете, ориентируются на медийных личностей, стараются быть похожими на них, что вызывает некоторое беспокойство у взрослых, - говорят в музее, объясняя, почему появился проект "Арт-азарт".

Это будут теоретические и практические занятия, на которых ребята увидят собрание белорусского и зарубежного искусства, узнают секреты создания шедевров, познакомятся с основами журналистики, актерским искусством и ораторским мастерством, а также встретятся с известными белорусскими блогерами, создадут собственный блог в социальных сетях, получат практические навыки по ведению блога.

Всем участникам нужен мобильный телефон с доступом в интернет. Курс стартует 4 июля и будет длиться в течение месяца. Занятия будут проходить два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Стоимость - 48 рублей.

- Мы покажем ребятам, как использовать блогинг для творческой самореализации, а также постараемся приобщить их к миру искусства, - говорят в музее.

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