Двухлетний малыш утонул на озере в Бешенковичском районе

Компания с маленькими детьми из Витебска отдыхала у воды на озере Белое. Фото: УВД Витебского облисполкома.

В воде мальчик был с мамой, и она тоже чуть не утонула

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Трагедия произошла на Белом озере в Бешенковичском районе, сообщают в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Отдыхать к водоему приехала компания горожан с маленькими детьми из Витебска. Взрослые как могли следили за детьми. Мама двухлетнего мальчика купалась вместе с ним, но в какой-то момент стали тонуть и ребенок, и мама. Женщине удалось спастись, а вот малыш погиб.

– Как произошла трагедия и какие обстоятельства ей предшествовали, предстоит выяснить специалистам следственно-оперативной группы, которые отрабатывают место гибели 2-летнего мальчика, – уточнили правоохранители.

Родителям милиции напоминают, что у воды нельзя выпускать детей из поля зрения. Не стоит купаться в незнакомых местах или водоемах, не приспособленных для этого. Отдыхать у воды лучше всего на тех реках и озерах, где дежурят спасатели ОСВОД.