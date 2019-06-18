2019-06-18T08:20:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня, 18 июня «Евроопт» разыграет 100 000 рублей, три автомобиля и тысячи других призов! Смотрите на ОНТ в 18.20!

Претендовать на призы будут игровые коды, полученные за покупки с 3 по 16 июня
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На глазах у всей страны своих обладателей найдут призы 122-го тураНа глазах у всей страны своих обладателей найдут призы 122-го тура
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Начало лета выдалось жарким! Но розыгрыш призов игры «Удача в придачу!», который состоится сегодня, 18 июня, обещает быть еще жарче. На глазах у всей страны своих обладателей найдут призы 122-го тура: крупная денежная сумма 100 000 рублей, три новеньких автомобиля «Джили Эмгранд Х7», а также 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в «Евроопт».

Главного победителя определит Глеб Лапицкий – генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Главного победителя определит Глеб Лапицкий – генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Главного победителя определит Глеб Лапицкий – генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Смотрите розыгрыш в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18:20.

Следующий розыгрыш состоится 4 июля. На кону – 100 000 рублей, три автомобиля и множество других призов. Получайте игровые коды за свои покупки в магазинах «Евроопт» с 17 по 30 июня – и участвуйте в розыгрыше!

Желаем удачи!

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