2019-06-17T18:43:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Экс-послу Бабичу в России дали должность заместителя главы Минэкономразвития

Дипломатическая деятельность сменится экономическими задачами
Надежда БУТОВИЧ
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Михаил Бабич займется вопросами инвестиций, госзакупок, внешнеэкономическим развитием и так далее. Фото: ТАСС.Михаил Бабич займется вопросами инвестиций, госзакупок, внешнеэкономическим развитием и так далее. Фото: ТАСС.
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О том, что бывшему послу России в Беларуси Михаилу Бабичу дали новую должность, сообщается на сайте официального интернет-портала правовой информации, где опубликовано соответствующее распоряжение.

Таким образом российский экс-посол, который был отозван президентом Путиным, сейчас займется экономическим прогрессом. Михаил Бабич стал заместителем главы Минэкономразвития. Как известно, данное ведомство решает многие задачи от внешнеэкономического направления, вопросов инвестиций, вложений до поддержки и формирования малого и среднего бизнеса. Минэкономразвития заведует также госзакупками, энергоэффективностью и многим другим.

Напомним, Михаил Бабич возглавлял российскую дипслужбу в Беларуси меньше года (с 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года) и запомнился громкими высказываниями и своего рода «ссорой» с белорусским МИДом. Заменил Бабича на посольской работе – Дмитрий Мезенцев.

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