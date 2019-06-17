В Гомеле Opel сбил школьника на роликах

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Серьезное ДТП с участием пешехода произошло в областном центре вечером в минувшие выходные, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

В субботу, 15 июня, около 20.25 часов 9-летний школьник на роликах катался рядом с проезжей частью. В это же время со стороны улицы Бровки на улицу Огоренко за рулем «Опеля Омега» ехал 19-летний водитель. В какой-то момент мальчик на роликах захотел переехать на другую сторону дороги, он пересекал проезжую часть по нерегулируемой «зебре», обозначенной по всем правилам: дорожными знаками и разметкой. Но автолюбитель не успел затормозить и сбил пешехода-школьника.

– Во время произошедшей аварии ребенком получены серьезные травмы. С телесными повреждениями различной степени тяжести его доставили в реанимацию клинической облбольницы Гомеля, – уточнили правоохранители.

По факту ДТП проводится проверка.