2019-06-17T19:00:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле Opel сбил школьника на роликах

Мальчик находится в реанимации
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель сбил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Водитель сбил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Серьезное ДТП с участием пешехода произошло в областном центре вечером в минувшие выходные, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

В субботу, 15 июня, около 20.25 часов 9-летний школьник на роликах катался рядом с проезжей частью. В это же время со стороны улицы Бровки на улицу Огоренко за рулем «Опеля Омега» ехал 19-летний водитель. В какой-то момент мальчик на роликах захотел переехать на другую сторону дороги, он пересекал проезжую часть по нерегулируемой «зебре», обозначенной по всем правилам: дорожными знаками и разметкой. Но автолюбитель не успел затормозить и сбил пешехода-школьника.

– Во время произошедшей аварии ребенком получены серьезные травмы. С телесными повреждениями различной степени тяжести его доставили в реанимацию клинической облбольницы Гомеля, – уточнили правоохранители.

По факту ДТП проводится проверка.

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