В Минске прохожие сообщили о гранате на газоне

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Правоохранители столицы проверяют инцидент с обнаружением на одной из городских улиц предмета похожего на боеприпас, информируют в пресс-службе ГУВД Минска в официальном аккаунте в Твиттере.

В дежурную службу по номеру 102 позвонили очевидцы. Сообщалось, что на улице Заславской рядом с домом №25 на территории зеленой зоны лежит бесхозный предмет, внешне сильно напоминающий гранату.

– По вызову выбыли оперативники, на изъятие предмета прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы. Также сотрудниками столичной милиции были приняты все меры и усилена деятельность по обеспечению полной безопасности граждан, – сообщили в пресс-службе.

По факту ЧП проводится проверка, после которой будет дополнительно сообщено является ли найденный предмет боевой гранатой или нет. Также милиция разыскивает "хозяина" опасного предмета.