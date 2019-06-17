«Чтобы сдерживать агрессора»: на границе с Беларусью в Польше разместятся шесть американских военных точек

Кроме шести локаций с военными будет создано на восточном фланге дивизионное командование войск США. Фото: pixabay.com.

Локации будут базироваться в восточной части страны

Изменить размер текста: A A

Восточная часть Польши станет «платцдармом» для шести локаций американских военных, цитирует ont.by слова министра обороны Польши, произнесенные им в прямом эфире Польского радио.

О недавно достигнутой на вашингтонских переговорах договоренности между США и Польшей журналистам рассказал Мариуш Блащак, глава польского Минобороны.

– Это станет важным шагом для усиления восточного фланга НАТО, а соответственно, и восточного фланга Польши. Целью размещения шести военных локаций американских войск рядом с Беларусью является сдерживание возможного агрессора, – подчеркнул министр Блащак.

В Минобороны страны-соседки подчеркнули крайнюю важность данного шага. Так как по словам польского министра нападение на Польшу будет не локальным, а глобальным конфликтом.

Точная информация о местах локаций военных баз не сообщается. Известно лишь, что это будет определено спецсоглашением. Кроме того, информируется о создании на территории восточного фланга дивизионного командования американских войск.