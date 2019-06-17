Автоледи на Renault сбила 61-летнего дедушку, который вез на велосипеде внучку

Женщина въезжала на главную дорогу и сбила велосипедиста с малолетней пассажиркой. Фото: ГАИ Гродно.

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В пресс-службе Госавтоинспекции Гродненщины сообщают о ДТП с пострадавшим ребенком.

Авария случилась в Щучинском районе вечером 14 июня. Примерно в 20.00 часов 61-летний сельчанин ехал на велосипеде с 9-летней внучкой по обочине главной трассы. В этот же момент по проселочной дороге в сторону агрогородка Топилишки проезжала женщина на легковушке «Рено». Автоледи собиралась выехать с проселочной дороги на главную автотрассу направлением Острино – Волковыск. Совершая поворот налево автомобилистка сбила велосипедиста, который съезжал с главной дороги на проселочную, поворачивая налево.

В итоге велосипед оказался под колесами иномарки. В ДТП серьезно пострадала школьница, проживающая в Гродно. Ей потребовалась помощь медиков, девочку с различными травмами доставили в райбольницу.

ГАИ проводит проверку по факту произошедшей аварии.