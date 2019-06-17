Румас «закрепил» чиновников за городами ускоренного развития

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Для 11 городов Беларуси, выбранных по программе ускоренного развития, назначены 17 июня ответственные должностные лица. Об этом сообщают в пресс-службе белорусского Совмина.

Напомним, по президентскому поручению неполная дюжина городов с населением свыше 80 тысяч человек уже развиваются «с ускорением»: экономическим, экологическим, социальным. Вице-премьеры будут помогать в качественном выполнении этой городской «прогрессии», каждый в своем закрепленном регионе.

Так Александра Турчина, первого зама премьера, назначили ответственным за развитием Лидского и Мозырского районов. Его коллегу – Владимира Дворника, заместителя премьера, «прикрепили» к Бобруйску и Бобруйскому району. Ответственные назначения получены также вице-премьерами: Владимиром Кухаревым (Молодечненский, Борисовский, Солигорский районы), Игорем Ляшенко (Новополоцкий, Полоцкий, Оршанский районы), Игорем Петришенко (Пинск и район, Барановичи и район).

– Кроме оказания содействия облисполкомам по вырабатыванию эффективных мер ускоренного развития, в задачах вице-премьеров будет оказание помощи по созданию допусловий, ведущих к устойчивому экономическому росту названных административно-территориальных единиц. Также ими будут приниматься все необходимые меры в решении споров и вопросов в ходе выполнения плана по развитию городов и регионов, – уточнили в Совмине.