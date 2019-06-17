2019-06-17T21:26:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Солигорские шахтеры выкопали ракоскорпиона времен палеозоя

Редкой находке около 350 миллионов лет!
Надежда БУТОВИЧ
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В музее «Беларуськалия» собралась коллекция древних окаменелостей. Фото: esoligorsk.by.В музее «Беларуськалия» собралась коллекция древних окаменелостей. Фото: esoligorsk.by.
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О ценном археологическом трофее, обнаруженном белорусскими шахтерами на Краснослободском руднике, сообщает «Калийщик Солигорска».

Находку обнаружить удалось почти случайно: шахтеры увидели на породе странный рисунок, вытянули «срез» на поверхность, а там и увидели «рачка».

– Ракоскорпион – представитель палеозоя, он обитал на Земле примерно 350 – 360 миллионов лет назад. И был неким средним существом между мореплавающим и сухопутным членистоногим животным, – пояснили геологи.

Древние ракоскорпионы вырастали до 2-метровой величины и являлись самыми крупными членистоногими из существующих в те времена. В конце палеозойской эры из морских глубин их вытеснили хищные рыбы. На суше они, можно сказать, прижились и оставили нам потомков: пауков и скорпионов.

– Сегодняшний Краснослободской рудник в давние времена был морем. Как сохранился ракоскорпион до наших дней? Его «замуровали» осадочные отложения глинистых частиц. Без кислорода и иных газов законсервированное членистоногое сохранилось на миллионы лет. Это не первая подобная находка наших шахтеров, ранее в породах попадались уже и останки ракоскорпионов, и фрагменты древнейших растений, папоротников, – объяснил главный геолог «Беларуськалия» Алексей Клабук.

Окаменелость пополнит коллекцию экспонатов музея Трудовой Славы «Беларуськалия».

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