Аномальная жара спадет, но на юго-востоке Беларуси будет все еще очень тепло

Все еще будет тепло, но дожди участятся. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Довольно теплая погода сохранится в Беларуси и на неделе с 17 по 21 июня, сообщает belta.by по информации Белгидромета.

Так синоптики уверены, что еще одна июньская неделя будет в республике очень теплой. С понедельника по среду погода будет «формироваться» областью повышенного давления, из-за чего в основном осадков не будет. А уже на вторую часть этой недели будут влиять атмосферные фронты, формирующие неустойчивую погоду с непродолжительными дождями. Температуру на ближайшие дни белорусские синоптики прогнозируют следующую.

Во вторник. 18 июня, ночью +11 - +17 градусов, днем от +23 до +29. Небольшие грозы только в северо-восточных регионах.

В среду, 19 июня, ночью около +9 - +16 выше ноля, днем от +24 до +31 градусов. Дожди – только на крайнем западе Брестчины и только днем.

В четверг, 20 июня, ночью от +12 до +18 тепла, днем +24 - +30, а на юго-востоке Беларуси и до +32 градусов! Но дождей прольется больше: ночью «подмочит» западные регионы, а днем задождит и в центральной части республики.

В пятницу, 21 июня, ночью в среднем +15 - +20 тепла, а днем от +24 до +30 и даже +33 (на юго-востоке) градусов. Непродолжительные дожди при этом накроют ночью страну местами, а днем прольются во многих районах.