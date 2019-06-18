В центре Минска на время Европейских игр закроют две остановки

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На время спортивного форума две остановки общественного транспорта в Минске не будут действовать, сообщает minsknews.by.

В частности, 18 июня с 5:00 до 4:00 1 июля будет закрыта остановка «Дворец спорта» на проспекте Победителей.

А 20 июня с 5:00 до 1:00 26 июня не будет останавливаться транспорт на остановке «Станция метро «Октябрьская» на проспекте Независимости в направлении улицы Ленина.

Изменятся и некоторые маршруты автобусов.

Так, например, с 21 по 29 июня автобусы № 37 со стороны ул. Волгоградской поедут по пр. Независимости, ул. Калинина, К. Чорного, Сурганова и дальше с остановкой «Пл. Калинина» на одноименной улице за перекрестком с пр. Независимости. В обратном направлении - без изменений.

А с 19 по 30 июня будет скорректирован маршрут автобуса № 163. Со стороны ул. Немиги эти автобусы будут ехать по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова и дальше с остановкой на временном пункте «Белпроект» на ул. Заславской за перекрестком с ул. Мельникайте. В обратном направлении маршрут останется прежним.