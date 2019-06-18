Лукашенко поставил задачу разобраться в ситуации с клубникой

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В этом году клубники в Беларуси очень много, и закупщики берут ее практически даром. Производители в отчаянии: столько труда и времени потрачено, а ожидаемой прибыли нет. Люди даже выбрасывали ягоду, выражая протест.

Как сообщает belta.by, Александр Лукашенко поставил жесткую задачу МАРТу и Белкоопсоюзу разобраться в ситуации и держать ее на контроле.

- Глава государства поставил перед нами четкую задачу - закупить у населения все излишки клубники, и мы это выполним. Сейчас пик сезона, закупать клубнику потребкооперация будет еще максимум дней десять, - рассказал председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.

По его словам, сегодня у людей нет проблем, чтобы сдать клубнику. В первые несколько дней заготовки ягоду у населения потребкооперация закупала по цене 5-10 рублей за килограмм. Когда предложение выросло, цена пошла вниз. Сегодня за клубнику дают от 1-1,2 рубля за кило, а клубника, которая идет на промышленную переработку, стоит 0,5 рубля. А ягоды, которые пойдут на вино, берут по 30 копеек.

- Конечно, населению хотелось бы продать ягоду дороже, но это значит, что дорогой будет она и на прилавке, и тогда ее сложно будет реализовать, - сказал Валерий Иванов.

А на клубничном рынке во Дворце на днях случился скандал: люди недовольны, что их ожидания не оправдались.