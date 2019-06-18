КП Беларусь
В Борисове ГАИ устроила погоню за мотоциклистом
У парня не было водительского удостоверения
Сотрудники ГАИ задержали бесправника. Фото носит иллюстративный характер.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Вечером 14 июня внимание сотрудников ГАИ в Борисове привлек молодой человек на мотоцикле "Хонда". Водитель не отреагировал на требование остановиться и продолжил свой путь. Тогда сотрудники ГАИ отправились в погоню за ним. Погоня длилась недолго - уже примерно через минуту парня задержали.
Как сообщает minobl.mvd.gov.by, за рулем оказался 20-летний житель Борисова. Выяснилось, что у гонщика не было водительского удостоверения - он его даже не получал.
Мотоцикл отправлен на штрафстоянку.
Составлено четыре административных протокола.
Погоня ГАИ за мотоциклистом в Борисове.