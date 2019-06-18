КП Беларусь
Легковушка сбила насмерть велосипедистку под Минском
Это случилось возле деревни Боровая
Девушка погибла на месте ДТП.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Смертельное ДТП произошло вечером 17 июня в Минском районе на 9-м километре автодороги Минск - Витебск. Под колесами легкового автомобиля там погибла 20-летняя девушка, сообщает belta.by.
Известно, что, по предварительной информации, девушка на велосипеде пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
Ее сбил 44-летний мужчина на автомобиле Renault Twingo.
Велосипедистка погибла на месте.