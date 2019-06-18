2019-06-18T11:51:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Легковушка сбила насмерть велосипедистку под Минском

Это случилось возле деревни Боровая
Ирина ВЕТРОВА
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Девушка погибла на месте ДТП.Девушка погибла на месте ДТП.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Смертельное ДТП произошло вечером 17 июня в Минском районе на 9-м километре автодороги Минск - Витебск. Под колесами легкового автомобиля там погибла 20-летняя девушка, сообщает belta.by.

Известно, что, по предварительной информации, девушка на велосипеде пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Ее сбил 44-летний мужчина на автомобиле Renault Twingo.

Велосипедистка погибла на месте.

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