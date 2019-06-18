2019-06-18T12:01:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске совершено покушение на убийство 10-месячного ребенка

Мальчик доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии
Ирина ВЕТРОВА
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Мать ребенка задержана и помещена в РНПЦ психического здоровья.Мать ребенка задержана и помещена в РНПЦ психического здоровья.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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ЧП произошло во дворе жилого дома на улице Мазурова в Минске. 34-летняя женщина причинила своему сыну тяжкие травмы с целью умышленного лишения жизни, но не довела свой умысел до конца. Ей помешал это сделать отец ребенка. Об этом сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Женщина задержана и помещена в РНПЦ психического здоровья. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (покушение на убийство заведомо малолетнего). 10-месячный мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Ведется расследование.

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