«Сотка» ходить не будет, а десятки маршрутов изменят трассы из-за «Пламени мира» в Минске

Во вторник примерно с 11.30 до 14.00 будет перекрыто движение транспорта

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Изменения в работу городского и пригородного пассажирского транспорта Минска внесли из-за проведения эстафеты «Пламя мира» 18 июня. При подготовке к II Европейским играм в столицу привезут пламя, которое побывало уже в разных уголках Беларуси. Встречать «Пламя мира» в Минске будут около полудня, и примерно с 11.30 до 14.00 в центре города будет перекрыто движение транспорта для проведения эстафеты.

Работа некоторых городских и пригородных маршрутов пассажирского транспорта на время прохождения эстафеты будет временно приостановлена, а для большинства маршрутов на время эстафеты изменили трассы. Это касается троллейбусных маршрутов №33, 34, 35, 41, 42, 61 и 92, а также десятков автобусных маршрутов, сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь», публикуя их список.

Из-за того что проспект Независимости будет перекрыт на время проведения эстафеты, работа автобусов маршрута №100 в этот период приостанавливается.