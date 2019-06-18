На Гомельщине нашли и уничтожили около 9 тонн конопли

На Гомельщине нашли и уничтожили около 9 т конопли Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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В рамках специальной программы «Мак» в Гомельской области милиционеры выявили уже больше 150 мест произрастания мака и конопли. Например, на поле в 500 метрах от поселка Большевик нашли участок, засеянный дикорастущей коноплей. Когда ее скосили и взвесили, общая масса потенциального наркотика в сыром виде составила почти полторы тонны.

И даже в самом Гомеле милиционеры обнаружили плантацию конопли - она была расположена на улице Оськина. Здесь общая масса превысила 2,3 тонны.

Также были выявлены еще несколько случаев произрастания конопли и масличного мака, сообщает группа информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. Уничтожено свыше 226 кг мака и около 9 т конопли на общей площади более 68 га. К административной ответственности привлечено 35 человек.

- Во всех случаях выявленные наркосодержащие растения уничтожались путем вырывания и сжигания, а также путем измельчения и культивирования с использованием сельскохозяйственной техники, - добавили в гомельской милиции.