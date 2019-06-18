2019-06-18T12:19:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина обокрал 30 дач в Минской области

Он приезжал в дачные поселки и находил дома, где не было хозяев
Ирина ВЕТРОВА
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С помощью нехитрых инструментов мужчина открывал двери и окна и проникал в дома. Фото: sk.gov.byС помощью нехитрых инструментов мужчина открывал двери и окна и проникал в дома. Фото: sk.gov.by
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60-летний мужчина жил в Заславле и снимал комнату у знакомого. Как сообщает sk.gov.by, с октября 2017 по январь 2019 года он совершил 30 краж из дачных домов в Воложинском, Молодечненском и Минском районах.

Мужчина на электричке приезжал в дачные поселки и находил дома, где не было хозяев. С помощью отверток, монтировки и плоскогубцев он открывал двери или окна и проникал внутрь.

Он воровал продукты, дорогие спиртные напитки, бытовую технику, электроинструменты. А потом продавал похищенное на рынках.

Общая сумма ущерба - около 12 тысяч рублей. Часть вещей, которые мужчина не успел продать, была возвращена дачникам.

Мужчина обвиняется в краже, совершенной в крупном размере (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РБ). Он дал признательные показания.

Известно, что он уже был судим раньше за такие преступления.

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