Со среды - снова +30

На Гомельщину можно будет приезжать вместо Турции Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На Гомельщину можно будет приезжать вместо Турции

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С 19 июня погоду на большей части территории Беларуси будет определять антициклон, а максимальная дневная температура снова превысит отметку в 30 градусов. Жара вернется, преимущественно, на юг республики - в Брестскую и Гомельскую области.

В четверг восточная половина республики останется под влиянием антициклона, а по западной половине страны погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы. Ночью в западных, а днем и в центральных районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Дневная температура составит плюс 24-30 градусов, в Гомельской области - до +32.

По юго-востоку температура воздуха продолжит расти, и в выходные на Гомельщину можно будет приезжать вместо Турции - в субботу-воскресенье здесь ожидается до плюс 34, прогнозирует Белгидромет. Возможны небольшие дожди.