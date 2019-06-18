Беларусь и Египет обсуждают совместные образовательные проекты

Между вузами двух стран сейчас действует восемь договоров

Изменить размер текста: A A

Министр образования Игорь Карпенко рассказал о том, что Беларусь и Египет обсуждают программу реализации образовательных проектов, сообщает belta.by.

По словам министра, еще с 1998 года между странами действует межправительственное соглашение в области образования, которое требует определенной ревизии. Есть программа реализации образовательных проектов, которая находится на согласовании. Ее планируется в ближайшее время подготовить к подписанию.

Сейчас, по словам Карпенко, действуют восемь прямых договоров между вузами Беларуси и Египта. Одно из египетских учебных заведений металлургического профиля заинтересовано работать с БНТУ.

- Мы открыли совместную подготовку кадров для отрасли мебельной промышленности Египта. Кроме того, нам интересна тема изучения арабского языка. Уже есть первые стажировки наших студентов и преподавателей-арабистов, - рассказал Игорь Карпенко.

Также он отметил, что в этом году впервые по указу президента будут выделяться гранты для зарубежных граждан на обучение в Беларуси.

Обсуждается вопрос создания условий для разработки совместных научных проектов, в том числе в рамках мировых программ по поддержке науки.