В Витебске пьяная компания устроила гонки со стрельбой из пневматики

На дороге между компаниями в двух машинах началась словесная перепалка

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ЧП произошло 17 июня в 01:30. В милицию позвонил молодой человек, который сообщил о преступниках, ехавших на автомобиле «Фольксваген-Пассат» и обстрелявших его из пневматики. В его машине «ВАЗ-21074» было повреждено лакокрасочное покрытие и разбито заднее стекло.

Сотрудники ОМОНа задержали четырех жителей областного центра в возрасте от 19 до 46 лет. Все они, кроме водителя, были нетрезвы.

Как сообщает vitebsk.mvd.gov.by, выяснилось, что компания возвращалась из Орши, где встречала своих знакомых. На перекрестке они поравнялись с Жигулями потерпевшего. Во время стоянки на светофоре между компаниями в двух машинах завязалась словесная перепалка, а потом автомобили стали обгонять друг друга.

Внезапно из иномарки послышались выстрелы из пневматики...

Вскоре компания нападавших была задержана сотрудниками милиции. В салоне найдено два пневматических пистолета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 УК РБ (Хулиганство).