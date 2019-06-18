2019-06-18T16:02:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Таксистам рекомендуют сообщать о попытках иностранцев незаконно попасть в пограничную зону

За нарушение правил въезда предусмотрен штраф до 1275 рублей
Ирина ВЕТРОВА
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В начале лета стало больше попыток нарушения границы.В начале лета стало больше попыток нарушения границы.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В начале лета увеличилось количество попыток нарушения белорусско-польской границы иностранцами из Алжира, Ирака, Сирии и Туниса. Как сообщает belta.by, в большинстве случаев соучастниками были водители такси.

В связи с этим Госпогранкомитет рекомендовал таксистам сообщать о попытках иностранцев незаконно попасть в пограничную зону, чтобы не стать соучастниками правонарушения.

Как сообщается, при заказе такси потенциальные незаконные мигранты представляются туристами. Они обозначают маршруты якобы для посещения достопримечательностей, но потом меняют маршрут и просят отвезти в пограничную зону.

Таким образом водители невольно становятся соучастниками правонарушения.

Напомним, есть особый порядок для въезда в пограничную зону. За его нарушение предусмотрен административный штраф до 50 базовых величин. Сейчас это 1275 рублей.

При наличии прямого умысла в организации незаконного выезда из Беларуси иностранцев предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

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