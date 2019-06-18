В Ивьевском районе из окна выпал годовалый ребенок

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Очередное выпадение ребенка из окна произошло 14 июня. В этот день в деревне в Ивьевском районе годовалый мальчик упал со второго этажа жилого дома. Вместе с матерью он был в гостях у родственников, где его оставили без присмотра.

Ребенка обнаружили под окном квартиры прохожие. Он был доставлен в больницу.

Напомним, чтобы такие ситуации не повторялись, нужно соблюдать правила безопасности: не оставлять окна открытыми в комнатах, где есть дети, а также ставить на окна специальные запорные механизмы, которые блокируют створки. Дети открыть такое окно не смогут. А вот москитная сетка не задержит ребенка - она не рассчитана на вес даже годовалого малыша.