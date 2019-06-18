2019-06-18T17:19:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Роды жены Макса Коржа снимал фотограф

По словам фотографа Анастасии Галезник, она делала акцент не на физиологию, а на эмоции
Ирина ВЕТРОВА
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Одно из первых фото малыша. Фото Анастасии Галезник.Одно из первых фото малыша. Фото Анастасии Галезник.
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Певец Макс Корж недавно второй раз стал отцом, и в соцсетях его жены появились снимки с новорожденным сыном. Интересно, что сделаны они профессиональным фотографом прямо в роддоме, что для Беларуси редкость. Как пишет nn.by, их автор - фотограф Анастасия Галезник, мама двоих детей.

По ее словам, когда она сама ехала рожать, то брала с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть первые моменты жизни ребенка, ведь они быстро стираются из памяти. А потом узнала о таком направлении, как фото на родах, стала изучать работы зарубежных коллег и решила сама делать подобные фотосессии.

Оказалось, что лишь немногие родители готовы пустить постороннего человека с камерой на роды: многие не понимают, зачем это нужно.

- У меня акцент не на физиологию, а на эмоции, - говорит Анастасия. Хотя западные фотографы показывают и сам процесс родов. Рождение ребенка она снимает в основном за спиной у мамы и старается показать отношения между супругами, первую встречу с ребенком.

Немногие родители соглашаются пустить незнакомого человека с камерой на роды. Фото Анастасии Галезник.

Немногие родители соглашаются пустить незнакомого человека с камерой на роды. Фото Анастасии Галезник.

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