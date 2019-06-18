В озере Выгонощанском после бури задохнулась рыба

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Мор рыбы в Выгонощанском озере случился с 16 на 17 июня. О ЧП стало известно сотрудникам нацпарка Беловежская пуща, частью которого является заказник Выгонощанское. На озеро выезжали специалисты Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Специалисты взяли пробы воды и почвы, чтобы установить причины гибели рыбы в заказнике. И оказалось, что жабры у рыбы были забиты сапропелем - так называются многовековые отложения на дне водоема.

- Одной из причин гибели рыбы может оказаться прошедшая накануне в Ивацевичском районе буря. Шквалистый ветер поднял на водоеме сильную волну. Поскольку средняя глубина озера всего 1,2 метра, дно плоское и покрыто сапропелем, волнения воды всколыхнули донные отложения, - заключают специалисты природоохранной инспекции.

Других источников загрязнения воды в озере и вблизи водоема не было обнаружено.