КП Беларусь
Житель Гродно ограбил девушку, чтобы утолить жажду
Он отнял у нее бутылку пива
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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43-летний житель Гродно увидел на улице 22-летнюю девушку, в руках у которой был пакет с бутылкой пива. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчину мучила жажда, он напал на девушку и силой забрал алкогольный напиток.
Девушка решила обратиться за помощью в милицию, и мужчину нашли.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь - «Грабеж». Максимальное наказание по этой статье - до шести лет лишения свободы.
Происшествие случилось на улице Врублевского.