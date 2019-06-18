2019-06-18T17:34:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Гродно ограбил девушку, чтобы утолить жажду

Он отнял у нее бутылку пива
Ирина ВЕТРОВА
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Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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43-летний житель Гродно увидел на улице 22-летнюю девушку, в руках у которой был пакет с бутылкой пива. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчину мучила жажда, он напал на девушку и силой забрал алкогольный напиток.

Девушка решила обратиться за помощью в милицию, и мужчину нашли.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь - «Грабеж». Максимальное наказание по этой статье - до шести лет лишения свободы.

Происшествие случилось на улице Врублевского.

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