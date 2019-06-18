На время Европейских игр минское метро изменит график работы
Минск готовится к Европейским играм: график работы минского метро изменится на период спортивного форума. Будет уменьшен интервал движения поездов во «внепиковое» время, а также продлено время работы 19, 21, 29, 30 июня в связи с церемониями открытия, закрытия игр и репетиций.
19 июня станции «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» будут закрыты на вход в 2:50, остальные станции – в 2:40 20 июня. Работа метро будет продлена до 3:10 20 июня.
20 июня станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 21:00, остальные станции закрываются на вход в 00:40 21 июня.
21 июня станция «Немига» будет закрыта на вход в 4:10, остальные станции закрываются в 4:00 22 июня. Работа метро будет продлена до 4:30 22 июня.
Станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход 22 июня в 21:00, 23 июня в 23:00, остальные станции закрываются на вход 23 и 24 июня в 00:40.
24 июня станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 21:00, остальные станции закроют на вход в 00:40 25 июня
25 июня станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 23:00, остальные станции закрываются на вход в 00:40 26 июня.
Станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход 26 июня в 23:00, 27 июня в 21:00, 28 июня – в 23:00, остальные станции закрываются на вход 27-29 июня в 00:40.
29 июня станции «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» будут закрыты на вход в 2:10, остальные станции – в 2:00 30 июня. Работа метро будет продлена до 2:30 30 июня.
30 июня станция «Немига» будет закрыта на вход в 4:10, остальные станции – в 4:00 1 июля. Работа метро будет продлена до 4:30 1 июля.
Более подробную информацию о работе Минского метро во время Европейских игр можно найти на сайте metropoliten.by.
Кстати, некоторые остановки в центре города будут закрыты из-за спортивного форума, а маршруты некоторых автобусов будут скорректированы.