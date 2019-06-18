2019-06-18T19:04:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. На Гомельщине за сутки сгорели три авто

МЧС выясняет причину пожаров
Надежда БУТОВИЧ
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Пожары случились из-за нарушения правил техники безопасности. Фото: МЧС Гомель.Пожары случились из-за нарушения правил техники безопасности. Фото: МЧС Гомель.
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В пресс-службе Гомельского областного УМЧС сообщают о серии автопожаров, произошедших за минувшие сутки.

Так 17 июня по номеру 101 позвонили из агрогородка Поколюбичи в Гомельском районе. Сельчане рассказали, что загорелся мотор микроавтобуса «Мерседес-Бенц 308». К моменту, когда по вызову прибыли спасатели сельчане уже сами затушили бус. К счастью, из людей никто не пострадал, но машина сильно повреждена. По предварительной версии возгорание произошла из-за неправильного пользования электросетями и электрооборудованием.

Другой пожар произошел так же в понедельник, 17 июня, но уже в областном центре.

В гаражном массиве полностью выгорела машина и сильно повреждено имущество в гараже. Фото: МЧС Гомель.

В гаражном массиве полностью выгорела машина и сильно повреждено имущество в гараже. Фото: МЧС Гомель.

– Сообщение поступило с гомельской улицы Головачева примерно в 19.50 часов. Огонь практически уничтожил легковушку «Опель Вектра» 1995 года выпуска. Также было повреждено во время пожара другое имущество в гараже. Пока точная причина пожара не установлена, но скорее всего, это произошло из-за нарушения правил проведении огневых работ, – рассказали в пресс-службе.

Третий пожар на Гомельщине случился уже под занавес дежурных суток – ночью 18 июня. Примерно в 02.30 часов позвонили жители деревни Галеевки в Гомельском районе и сказали, что загорелась легковушка «ВАЗ-2101». Машина полностью сгорела, из людей никто не пострадал.

– Как и в первых двух случаях причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, – добавили в УМЧС.

17.06.2019. Гомель. Пожар машины и гаража.Подробная информация https://gomel.mchs.gov.by/novosti/264154/

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