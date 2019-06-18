2019-06-18T19:40:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за аварии в Минске затруднено движение на проспекте Независимости

В ДТП столкнулись сразу несколько авто
Надежда БУТОВИЧ
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Удар кроссовера пришелся в левую переднюю часть иномарки.Удар кроссовера пришелся в левую переднюю часть иномарки.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Читатели «Комсомолки» сообщили нам о серьезной автомобильной аварии, которая произошла в центре Минска во вторник, 18 июня.

ДТП случилось во второй половине дня на минском проспекте Независимости. Как видно по фото самые серьезные повреждения получили легковой «Хёндай» и кроссовер. При этом «мелкая» иномарка вылетела на полосу маршрутного транспорта, а кроссовер практически встал поперек полос.

На месте аварии работала ГАИ, приезжала машина скорой помощи. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На месте аварии работала ГАИ, приезжала машина скорой помощи.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

– Удар пришелся в левую, водительскую сторону «Хёндай». У кроссовера же практически снесена передняя часть авто. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Можно предположить, что кто-то из участников ДТП получил серьезные повреждения, так как на место происшествия выезжала скорая помощь, – рассказали очевидцы.

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