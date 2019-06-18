2019-06-18T20:14:40+03:00
Политика
КП Беларусь

«Ура! Сын!»: Вадим Галыгин в третий раз стал отцом

Мальчика назвали красивым русским именем Иван
Надежда БУТОВИЧ
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Счастливая семья Галыгиных с новорожденным сыном. Фото: Facebook_Vadim Galygin.Счастливая семья Галыгиных с новорожденным сыном. Фото: Facebook_Vadim Galygin.
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Белорусский и российский шоумен, артист и актер Вадим Галыгин сообщил общественности о радостном семейном событии. На своей странице в Фейсбуке юморист опубликовал трогательное фото с женой Ольгой Вайнилович, бывшей белорусской моделью и певицей и их новорожденным сыном.

«Ураааа!!! Сын!!! Иван Вадимыч!!» (Прим.: пунктуация и орфография сохранены) – подписал снимок шоумен и щедро сдобрил первые кадры с малышом хэштегами «#family #love #сын».

Судя по локации, которая была прикреплена к фотографии, ребенок родился в Москве – в Клиническом госпитале Лапино.

У супружеской пары Иван Вадимович – второй ребенок, первый их сын Вадим Вадимович Галыгин-младший родился в 2011 году. Также у артиста есть дочь Таисия от первого брака.

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