«Мечтаю о велосипеде»: десятилетней Даше пересадили сердце

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Белорусские медики успешно провели пересадку сердца 10-летней пациентке, информирует belta.by со слов доктора медицинских наук Сергея Спиридонова, замдиректора по хирургической помощи РНПЦ «Кардиологии».

Десятилетняя Даша страдала от сердечной недостаточности. В листе ожидания на трансплантацию она стояла несколько месяцев, при этом девочке становилось все хуже. Последние полтора месяца перед пересадкой школьница и вовсе не выходила из реанимации.

– Операция была проведена 7 июня, пациентку доставили в наш РНПЦ за четыре часа до операции. Донорское сердце доставил вертолет МЧС. Операция прошла стандартно, клиника была полностью готова к такому вмешательству. А на четвертый день после трансплантации девочку из реанимации перевели в отделение, – рассказал замдиректора РНПЦ.

Белорусские медики признались, что в практике Центра эта операция по пересадке сердца ребенку – третья. Но столь юного пациента, которому потребовалась трансплантация сердца в РНПЦ оперировали впервые.

– Только в 2019 году в центре «Кардиологии» проведено 28 операций по трансплантации сердца, – пояснили врачи.

А маленькая Даша идет на поправку! Новое сердце приживается нормально, и в скором времени девочку ожидает выписка. А пока школьница встретила в стенах клиники свой одиннадцатый день рождения и рассказала врачам, что мечтает в будущем: «Прокатиться на следующий день рождения на новом велосипеде, а когда вырастет стать ветеринаром».