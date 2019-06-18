2019-06-18T20:48:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мечтаю о велосипеде»: десятилетней Даше пересадили сердце

В Беларуси впервые проведена такая операция столь юной пациентке
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Новое сердце приживается нормально и юную пациентку скоро ждет выписка. Фото: sb.by.Новое сердце приживается нормально и юную пациентку скоро ждет выписка. Фото: sb.by.
Изменить размер текста:

Белорусские медики успешно провели пересадку сердца 10-летней пациентке, информирует belta.by со слов доктора медицинских наук Сергея Спиридонова, замдиректора по хирургической помощи РНПЦ «Кардиологии».

Десятилетняя Даша страдала от сердечной недостаточности. В листе ожидания на трансплантацию она стояла несколько месяцев, при этом девочке становилось все хуже. Последние полтора месяца перед пересадкой школьница и вовсе не выходила из реанимации.

– Операция была проведена 7 июня, пациентку доставили в наш РНПЦ за четыре часа до операции. Донорское сердце доставил вертолет МЧС. Операция прошла стандартно, клиника была полностью готова к такому вмешательству. А на четвертый день после трансплантации девочку из реанимации перевели в отделение, – рассказал замдиректора РНПЦ.

Белорусские медики признались, что в практике Центра эта операция по пересадке сердца ребенку – третья. Но столь юного пациента, которому потребовалась трансплантация сердца в РНПЦ оперировали впервые.

– Только в 2019 году в центре «Кардиологии» проведено 28 операций по трансплантации сердца, – пояснили врачи.

А маленькая Даша идет на поправку! Новое сердце приживается нормально, и в скором времени девочку ожидает выписка. А пока школьница встретила в стенах клиники свой одиннадцатый день рождения и рассказала врачам, что мечтает в будущем: «Прокатиться на следующий день рождения на новом велосипеде, а когда вырастет стать ветеринаром».

Еще больше материалов по теме: «Здоровье: Новости медицины»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Солигорского района задержан и обвиняется в превышении служебных полномочий
«В интернете, на участке или дома»: белорусы смогут выбрать, как пройти перепись населения
Ночью в Минске мотоциклисты заблокировали путь пьяному водителю на BMW
«Ура! Сын!»: Вадим Галыгин в третий раз стал отцом
Из-за аварии в Минске затруднено движение на проспекте Независимости
Видеофакт. На Гомельщине за сутки сгорели три авто
Похитительнице семилетней девочки из Жлобина предъявили обвинение
На время Европейских игр минское метро изменит график работы
Житель Гродно ограбил девушку, чтобы утолить жажду
В озере Выгонощанском после бури задохнулась рыба
Роды жены Макса Коржа снимал фотограф
В Ивьевском районе из окна выпал годовалый ребенок
Таксистам рекомендуют сообщать о попытках иностранцев незаконно попасть в пограничную зону
В Витебске пьяная компания устроила гонки со стрельбой из пневматики
Беларусь и Египет обсуждают совместные образовательные проекты
Со среды - снова +30
Мужчина обокрал 30 дач в Минской области
На Гомельщине нашли и уничтожили около 9 тонн конопли
«Сотка» ходить не будет, а десятки маршрутов изменят трассы из-за «Пламени мира» в Минске
В Минске совершено покушение на убийство 10-месячного ребенка
Легковушка сбила насмерть велосипедистку под Минском
В Борисове ГАИ устроила погоню за мотоциклистом
Лукашенко поставил задачу разобраться в ситуации с клубникой
В центре Минска на время Европейских игр закроют две остановки
Сегодня, 18 июня, «Евроопт» разыграет 100 000 рублей, три автомобиля и тысячи других призов! Смотрите на ОНТ в 18.20!