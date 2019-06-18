Ночью в Минске мотоциклисты заблокировали путь пьяному водителю на BMW

Байкеры увидели, как виновник ДТП хочет сбежать, и преградили ему дорогу. Фото: pixabay.com.

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Инцидент произошел в столице в воскресенье, 16 июня, сообщает пресс-служба ГАИ Минска в аккаунте в Telegram.

Примерно в 02.00 часов на пересечении улицы Энгельса и проспекта Независимости водитель на «БМВ» по касательной задел «Киа Рио», но попытался скрыться с места аварии. Попутно за нарушителем ехали мотоциклисты, увидев, что виновник ДТП хочет сбежать, байкеры заблокировали ему проезжую часть и позвонили в ГАИ.

– За рулем «БМВ» находился 30-летний пьяный мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нарушителя, а его авто изъяли и доставили на штрафстоянку, – пояснили в ГАИ.

В ГАИ поблагодарили неравнодушных мотоциклистов за оказанное содействия. А всем гражданам Госавтоинспекция напоминает: что если вы стали свидетелем того, что за рулем находится нетрезвый водитель или на дороге находится нетрезвый пешеход, всегда следует сообщить об этом по номеру 102.