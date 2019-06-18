«В интернете, на участке или дома»: белорусы смогут выбрать, как пройти перепись населения

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«Взгляд на настоящее – шаг в будущее»: под таким лозунгом «пересчитают» белорусов в 2019 году, информирует belta.by, ссылаясь на пресс-службу Нацстата.

Перепись населения Беларуси запланировано провести в период с 4 по 30 октября. Но главное, что в этот раз респонденты смогут выбирать, каким способом им наиболее удобно поведать данные для статистики о народонаселении страны.

– В этот раз можно будет выбрать, каким из трех способов будет предоставляться информация. Опросные листы можно будет заполнять онлайн в интернете, оффлайн – придя на стационарный участок по адресу, или наиболее привычным для большинства белорусов способом – встретив представителя Нацстата у себя дома, – пояснили в комитете.

Стационарные участки и сайт с интернет-опросником заработают с первого дня проведения кампании – уже 4 октября. Но интернет-перепись будет вестись только по 18 октября, чтобы у комиссий было достаточно времени на обработку данных.

– Анкета в сети будут доступны даже для пользователей, которые находятся за границей. Считаем, что эти опросники будут пользоваться наибольшим спросом, так как это быстро и удобно, а главное не требует контакта с посторонним человеком при озвучивании личной информации, – добавили в Нацстате. – Внести в статистику таким способом можно будет не только близких родственников, но бабушек и дедушек, живущих отдельно.

Что касается стационарных участков, то они будут работать каждый день без выходных вплоть до 30 октября. А с 21 по 30 октября – переписчики придут к белорусам на дом.

– Чтобы не попасться на удочку мошенников, помните, что настоящий переписчик будет с сумкой с логотипом, планшетом и удостоверением, – предупредили статисты.

Опросники будут содержать 49 вопросов, среди привычных данных будут и «новинки». Например, белорусов спросят о планировании детей (женщин в возрасте от 18 до 49 лет), участии в сельхоздеятельности и количестве голов в ЛПХ и так далее.