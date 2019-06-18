2019-06-18T22:13:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Глава Солигорского района задержан и обвиняется в превышении служебных полномочий

Речь идет о преступлении, совершенном в то время, когда он был замминистра ЖКХ
Павел МИЦКЕВИЧ
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Глава Солигорского района задержанГлава Солигорского района задержанФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома. Главу района задержали в понедельник, 17 июня, сотрудники милиции - по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Чиновника подозревают в превышении служебных полномочий, правда, речь идет о возможном преступлении, совершенном в то время, когда председатель райисполкома работал в своей предыдущей должности. О каком конкретно превышении служебных полномочий идет речь, не уточняется. Проводится расследование, сообщил СК в Telegram.

На официальном сайте Солигорского райисполкома сказано, что его председателем является 40-летний Олег Поскробко. На этой должности он успел проработать почти два года, а до назначения главой Солигорского района в 2017 году, был первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

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