2019-06-18T23:28:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто сегодня выиграл 100 000 рублей и три автомобиля от «Евроопт»?

Также разыграны тысячи других призов
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Кто стал главным счастливчиком этого тура?Кто стал главным счастливчиком этого тура?
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Сегодня вечером, 18 июня, состоялся 122-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!». Давайте познакомимся со счастливчиками, которые стали обладателями крупной денежной суммы и стильных внедорожников благодаря своим покупкам в «Евроопт»!

Главный приз - 100 000 белорусских рублей - выиграла Ольга Прокопович из Солигорска. Кстати, помог разыграть эту сумму Глеб Лапицкий – генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Новенькие автомобили «Джили Эмгранд Х7» достались Дмитрию Ярошенко из Гомеля, Анне Кореневской из деревни Цвировщина Минской области и Игорю Шевченко из Витебска.

Кроме того, разыграны 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в «Евроопт». Поздравляем победителей!

Следующий розыгрыш состоится 4 июля. На кону – 100 000 рублей, три автомобиля и множество других призов. Получайте игровые коды за свои покупки в магазинах «Евроопт» с 17 по 30 июня – и участвуйте в розыгрыше!

Кто знает, может быть, на этот раз удача окажется на вашей стороне?

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Сегодня, 18 июня, «Евроопт» разыграет 100 000 рублей, три автомобиля и тысячи других призов! Смотрите на ОНТ в 18.20!