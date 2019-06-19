2019-06-19T10:56:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сегодня пройдет суд над водителем маршрутки, сбившим насмерть ребенка

ДТП произошло в Бресте 4 марта 2019 года
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Суд Московского района Бреста сегодня начнет рассматривать уголовное дело над водителем маршрутки, который насмерть сбил 10-летнего ребенка, сообщили belta.by в пресс-службе суда.

Авария произошла 4 марта в 19.45 на одной из самых оживленных магистралей Бреста. Поворачивая с ул. Московская на ул. 28 июля, 31-летний водитель маршрутки сбил находившегося на проезжей части школьника. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Следствие установило, что водитель мог видеть бегущего по тротуару к пешеходному переходу ребенка, а также то, что в правой полосе перед переходом замедлились и остановились два автомобиля. Несмотря на это, мужчина не снизил скорость.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение (лишение) свободы сроком до пяти лет. Также его, возможно, лишат водительских прав.

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