В Серебрянке сын на глазах у матери убил отца топором

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

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В субботу, 15 июня, около 10 часов вечера в деревне Серебрянка под Рогачевом произошло убийство. Об этом сообщает районная газета «Свабоднае слова» со ссылкой на следователя по особо важным делам Рогачевского РОСК Руслана Николаенко

После совместной попойки сын с отцом начали выяснять отношения. Затем сын на глазах у матери обухом топора несколько раз ударил по голове своего отца-пенсионера, отчего последний погиб на месте.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Виновный в содеянном сознался, сейчас он находится под стражей.

По уголовному делу допрошены свидетели, проводятся экспертизы. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.