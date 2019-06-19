2019-06-19T10:57:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Серебрянке сын на глазах у матери убил отца топором

Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Алла Белуга
Поделиться:
Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В субботу, 15 июня, около 10 часов вечера в деревне Серебрянка под Рогачевом произошло убийство. Об этом сообщает районная газета «Свабоднае слова» со ссылкой на следователя по особо важным делам Рогачевского РОСК Руслана Николаенко

После совместной попойки сын с отцом начали выяснять отношения. Затем сын на глазах у матери обухом топора несколько раз ударил по голове своего отца-пенсионера, отчего последний погиб на месте.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Виновный в содеянном сознался, сейчас он находится под стражей.

По уголовному делу допрошены свидетели, проводятся экспертизы. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Хедлайнером открытия II Европейских игр станет Анна Нетребко
На пьяную мать, у которой утонул двухлетний малыш, завели уголовное дело
Двое парней ограбили знакомую, угрожая ей ножницами
Посмотрите, во что переодели бортпроводников «Белавиа» к Европейским играм
Александр Лукашенко: Я привык в 5 часов просыпаться и начинать рабочий день
МКАД перекроют с 20 по 23 июня
Сегодня пройдет суд над водителем маршрутки, сбившим насмерть ребенка
Кто сегодня выиграл 100 000 рублей и три автомобиля от «Евроопт»?
Глава Солигорского района задержан и обвиняется в превышении служебных полномочий
«В интернете, на участке или дома»: белорусы смогут выбрать, как пройти перепись населения
Ночью в Минске мотоциклисты заблокировали путь пьяному водителю на BMW
«Мечтаю о велосипеде»: десятилетней Даше пересадили сердце
«Ура! Сын!»: Вадим Галыгин в третий раз стал отцом
Из-за аварии в Минске затруднено движение на проспекте Независимости