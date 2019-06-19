2019-06-19T11:19:33+03:00
Общество
КП Беларусь

МКАД перекроют с 20 по 23 июня

На минской кольцевой дороге пройдут тренировки велоспортсменов
Алла Белуга
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Зато время работы метро продлят.Зато время работы метро продлят.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На участке МКАД-2 (М14) с 20 по 23 июня ограничат движение, сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома. Движение на участке МКАД-2 с 63-го по 89-й км закроют с 10.00 до 13.00 в обоих направлениях с 20 по 23 июня. Здесь будут проходить тренировки участников соревнований по велоспорту.

Объехать закрытый для движения участок можно по автодорогам Н-8361 Фаниполь - Дворище - Плашево и Н-8365 Фаниполь - Победное.

Что нового принесут пешеходам Европейские игры? График работы минского метро изменится на период спортивного форума. Будет уменьшен интервал движения поездов во внепиковое время, а также продлено время работы 19, 21, 29, 30 июня в связи с церемониями открытия, закрытия игр и репетициями.

На время спортивного форума две остановки общественного транспорта в Минске не будут действовать, сообщило агентство minsknews.by.

В частности, с 5.00 18 июня до 4.00 1 июля будет закрыта остановка «Дворец спорта» на проспекте Победителей. А с 5.00 20 июня до 1.00 26 июня не будет останавливаться транспорт на остановке «Станция метро «Октябрьская» на проспекте Независимости в направлении улицы Ленина.

Изменятся и некоторые маршруты автобусов. Например, с 21 по 29 июня автобусы №37 со стороны ул. Волгоградской поедут по пр. Независимости, ул. Калинина, К. Чорного, Сурганова и дальше с остановкой «Пл. Калинина» на одноименной улице за перекрестком с пр. Независимости. В обратном направлении - без изменений.

А с 19 по 30 июня будет скорректирован маршрут автобуса №163. Со стороны ул. Немига эти автобусы будут ехать по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова и дальше с остановкой на временном пункте «Белпроект» на ул. Заславской за перекрестком с ул. Мельникайте. В обратном направлении маршрут останется прежним.

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