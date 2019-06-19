Александр Лукашенко: Я привык в 5 часов просыпаться и начинать рабочий день

Президент Беларуси рано утром проводил в аэропорт главу Египта, дав ему с собой «на дорожку» черную белорусскую икру, клубнику и хлеб.

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Официальный визит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Беларусь подошел к концу. Рано утром в аэропорту его провожал лично Александр Лукашенко, что является знаком особого дружеского расположения, передает belta.by.

Президент Египта выразил признательность за оказанное внимание и поблагодарил главу Беларуси за «гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну».

- Я ничего чрезвычайного не совершил. Точно такое гостеприимство было по отношению ко мне в Египте, - сказал в свою очередь Александр Лукашенко. - Что касается такой рани, как вы сказали, то я человек деревенский. И я привык в 5 часов постоянно просыпаться и начинать рабочий день. Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы - друзья. И этим все сказано, - сказал Александр Лукашенко.

На этом обмен любезностями не закончился. Глава Египта назвал Александра Лукашенко «великим человеком».

- Переговоры, которые у нас состоялись, отражают, насколько большие перспективы есть для развития двусторонних отношений. Но еще более важно - показывают, насколько вы великий, харизматичный, прекрасный человек. Для меня всегда большая честь и радость с вами встречаться, - сказал Абдель Фаттах ас-Сиси.

Александр Лукашенко также передал gрезиденту Египта гостинцы в дорогу: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб.