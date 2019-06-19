Посмотрите, во что переодели бортпроводников «Белавиа» к Европейским играм
Бортпроводники «Белавиа» 19 июня переоденутся в спортивную форму, в которой встретят первых участников II Европейских игр из Лондона, Парижа и Рима. Об этом сегодня сообщила авиакомпания «Белавиа».
Фото: соцсети Mark Formelle.
Дизайн формы разработан собственными силами команды Mark Formelle, а кроссовки - «Лидской обувной фабрикой». Акцент в рисунке спорткостюма сделан на географическом положении Республики Беларусь.
Фото: соцсети Mark Formelle.
- Наша авиакомпания не могла остаться в стороне от события мирового масштаба, и мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участникам Европейских игр уже с первых минут путешествия в Беларусь. Надеемся, что этот проект поможет нашим гостям проникнуться атмосферой всеобщего спортивного праздника, которым следующие несколько дней будет жить наша страна! - рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Фото: соцсети Mark Formelle.
На проект ушло менее 4 недель, всего по спецзаказу было изготовлено 9 мужских и 9 женских костюмов. В продаже в ограниченном количестве можно будет приобрести специально разработанные майки, графически подсказывающие, где находится Беларусь.