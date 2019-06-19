2019-06-19T12:08:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Посмотрите, во что переодели бортпроводников «Белавиа» к Европейским играм

С помощью новых костюмов европейцам подскажут, где находится Беларусь
Алла Белуга
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Фото: соцсети Mark Formelle.Фото: соцсети Mark Formelle.
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Бортпроводники «Белавиа» 19 июня переоденутся в спортивную форму, в которой встретят первых участников II Европейских игр из Лондона, Парижа и Рима. Об этом сегодня сообщила авиакомпания «Белавиа».

Фото: соцсети Mark Formelle.

Фото: соцсети Mark Formelle.

Дизайн формы разработан собственными силами команды Mark Formelle, а кроссовки - «Лидской обувной фабрикой». Акцент в рисунке спорткостюма сделан на географическом положении Республики Беларусь.

Фото: соцсети Mark Formelle.

Фото: соцсети Mark Formelle.

- Наша авиакомпания не могла остаться в стороне от события мирового масштаба, и мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участникам Европейских игр уже с первых минут путешествия в Беларусь. Надеемся, что этот проект поможет нашим гостям проникнуться атмосферой всеобщего спортивного праздника, которым следующие несколько дней будет жить наша страна! - рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Фото: соцсети Mark Formelle.

Фото: соцсети Mark Formelle.

На проект ушло менее 4 недель, всего по спецзаказу было изготовлено 9 мужских и 9 женских костюмов. В продаже в ограниченном количестве можно будет приобрести специально разработанные майки, графически подсказывающие, где находится Беларусь.

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