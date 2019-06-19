2019-06-19T12:06:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое парней ограбили знакомую, угрожая ей ножницами

А потом скрылись на ее автомобиле
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.comФото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
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Следственный комитет устанавливает обстоятельства разбоя в отношении 34-летней женщины. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 14 июня 2019 года оперативники прибыли на дачу в Дзержинском районе по вызову от ее хозяйки. Было установлено, что женщина 34 лет стала жертвой противоправных действий двух знакомых, 29-летнего жителя Молодечно и 27-летнего жителя Минска.

В тот день мужчины находились в гостях у потерпевшей. В результате внезапно вспыхнувшего между старшим из мужчин и хозяйкой словесного конфликта тот стал требовать у нее деньги. Угрожая потерпевшей ножницами, связывал и душил ее руками. Впоследствии находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины завладели дорогостоящим имуществом (серьгами, наручными часами, ноутбуком) и скрылись на ее автомобиле, который стоял во дворе. Подозреваемых задержали в Минске и заключили под стражу.

Следователи провели осмотры, зафиксировали вещественные доказательства, похищенное имущество нашли.

Действия мужчин квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

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