2019-06-19T12:04:49+03:00
Общество
КП Беларусь

На пьяную мать, у которой утонул двухлетний малыш, завели уголовное дело

Женщина не стала спасать тонущего мальчика и покинула озеро
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.comФото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
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В отношении матери двухлетнего ребенка, утонувшего в Бешенковичском районе, возбуждено уголовное дело, об этом сообщил Следственный комитет.

Днем 17 июня на озеро Белое прибыла компания молодых людей, среди которых была 30-летняя жительница Витебска с двумя детьми. В какой-то момент женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения (3,6 промилле), отправилась со своим двухлетним сыном купаться. Отдалившись, по словам очевидцев, на расстояние более 50 метров от берега, ребенок начал тонуть. Мать не предприняла попыток к спасению мальчика и покинула озеро.

Мужчина, ставший очевидцем, бросился в воду спасать ребенка. Малышу оказали неотложную медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Женщина задержана, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

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