Хедлайнером открытия II Европейских игр станет Анна Нетребко

Какие варианты хедлайнеров были кроме нее, не сообщается.

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Хедлайнером церемонии открытия II Европейских игр станет оперная певица Анна Нетребко. Об этом minsknews.by сообщил начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр» Алексей Богданович.

Он считает, что именно выступление российской оперной певицы идеально вписывается в концепцию шоу на стадионе «Динамо» 21 июня. Кроме нее на церемонии выступит казахский певец Димаш Кудайбергенов и белорусские артисты. Отметим, выбором хедлайнера занималось Министерство культуры.