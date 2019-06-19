2019-06-19T13:36:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Хедлайнером открытия II Европейских игр станет Анна Нетребко

Какие варианты хедлайнеров были кроме нее, не сообщается.
Алла Белуга
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Анна Нетребко.Анна Нетребко.Фото: Анатолий ЖДАНОВ, Александр ТЫРЫШКИН/ИТАР-ТАСС
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Хедлайнером церемонии открытия II Европейских игр станет оперная певица Анна Нетребко. Об этом minsknews.by сообщил начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр» Алексей Богданович.

Он считает, что именно выступление российской оперной певицы идеально вписывается в концепцию шоу на стадионе «Динамо» 21 июня. Кроме нее на церемонии выступит казахский певец Димаш Кудайбергенов и белорусские артисты. Отметим, выбором хедлайнера занималось Министерство культуры.

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