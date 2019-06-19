КП Беларусь
В Пружанском районе сотрудник милиции сбил велосипедиста
Он умер в машине скорой помощи
Велосипедист погиб.Фото: Оксана БРОВАЧ
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ДТП произошло около 23 часов 18 июня вблизи деревни Лососин Пружанского района. Автомобиль ВАЗ с 43-летним милиционером за рулем сбил 44-летнего велосипедиста. Он ехал по краю проезжей части в попутном направлении. Известно, что это был житель Могилева.
Мужчину с места аварии забрала скорая помощь, но он скончался по дороге в больницу.
Водителя ВАЗа задержали. Пружанский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.
- Расследование по данному уголовному делу проводит областное управление Следственного комитета, - отмечают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.