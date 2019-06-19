Александр Лукашенко подарил президенту Египта черную белорусскую икру, клубнику и хлеб

Клубничка в этом году из-за хорошего урожая очень дешевая. Фото: Белта

Только посмотрите на эти гостинцы в дорогу!

Изменить размер текста: A A

Официальный визит президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Беларусь подошел к концу. Рано утром в аэропорту его провожал лично Александр Лукашенко, что является знаком особого дружеского расположения, передает belta.by. Президент Египта выразил признательность за оказанное внимание и поблагодарил главу Беларуси за «гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну».

Фото: Белта.

Александр Лукашенко на прощание передал Абделю Фаттаху ас-Сиси гостинцы в дорогу: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб.

К слову, белорусскую черную икру делают в Дзержинском районе уже третий год из специально выращенных осетров. Стоимость 100-граммовой баночки составляет от 140 до 400 евро. Хотя поверить в это сложно, у нашей икры хорошие отзывы от мишленовских поваров и нет недостатка в покупателях.