2019-06-19T13:56:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко подарил президенту Египта черную белорусскую икру, клубнику и хлеб

Только посмотрите на эти гостинцы в дорогу!
Алла Белуга
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Клубничка в этом году из-за хорошего урожая очень дешевая. Фото: БелтаКлубничка в этом году из-за хорошего урожая очень дешевая. Фото: Белта
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Официальный визит президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Беларусь подошел к концу. Рано утром в аэропорту его провожал лично Александр Лукашенко, что является знаком особого дружеского расположения, передает belta.by. Президент Египта выразил признательность за оказанное внимание и поблагодарил главу Беларуси за «гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну».

Фото: Белта.

Фото: Белта.

Александр Лукашенко на прощание передал Абделю Фаттаху ас-Сиси гостинцы в дорогу: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб.

К слову, белорусскую черную икру делают в Дзержинском районе уже третий год из специально выращенных осетров. Стоимость 100-граммовой баночки составляет от 140 до 400 евро. Хотя поверить в это сложно, у нашей икры хорошие отзывы от мишленовских поваров и нет недостатка в покупателях.

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