С косой и криками «Я тебя убью!» пьяный парень напал на младшего брата

Теперь ему грозит обвинение по ст. 186 УК (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества)

Изменить размер текста: A A

Нетрезвый 28-летний житель Молодечно повздорил со своим 22-летним сводным братом, завязалась драка, превратившаяся в кадры из фильма ужасов. Подробности происшествия сообщает УВД Миноблисполкома.

- Улучив момент, младший вырвался и заперся в своей комнате, но дебошира это не остановило. Двойным ударом косы агрессор выбил стекло в двери и через проем вошел в комнату. Все «наступательные» действия сопровождались криком, словами «я тебя убью» и нецензурной бранью. Находясь от цели на расстоянии двух метров, старший брат замахивался косой, а когда соперник попытался выбежать из комнаты, древком орудия несколько раз ударил его по спине. Потерпевший серьезно испугался, решив, что брат действительно выполнит свою угрозу, - рассказали в УВД.

Свидетелем инцидента стала мать дебоширов. Правоохранителям она рассказала, что видела, как в ходе драки мужчины ввалились в кладовку, где лежа продолжили борьбу. Когда старший взялся за косу, испуганная женщина выбежала в подъезд. Через время к ней спустился и младший из братьев. Не зная, чего ожидать от родственника, он позвонил в милицию.

По данному факту проводится проверка. Нападавшему грозит обвинение по ст. 186 УК (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).