Двадцапятилетний сельчанин утонул, когда учил плавать жену

В Брестской области с начала года утонуло более 30 человек, в том числе двое детей.

Изменить размер текста: A A

В Малоритском районе молодой мужчина утонул, когда учил свою жену плавать, передает belta.by со ссылкой на Брестскую областную организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 16 июня. Житель агрогородка Олтуш 1994 года рождения около 10 часов вечера вместе с женой пошел на озеро, чтобы научить ее плавать. В какой-то момент женщина обратила внимание, что ее никто не поддерживает. Женщина стала искать мужа, но не нашла. Утром следующего дня спасатели обнаружили его тело в водоеме.

А 18 июня в агрогородке Рубель Столинского района погиб мужчина 1970 года рождения. Он переплывал реку Чаква, но не рассчитал силы и утонул. Водолазы достали его тело с глубины 2,5 метра. До противоположного берега мужчина не доплыл примерно 20 м.

ОСВОД сообщает, что в Брестской области с начала года утонуло более 30 человек, в том числе двое детей. Спасены 13 человек, из них двое несовершеннолетних. Более чем в половине случаев граждане погибли пьяными.

Спасатели призывают отдыхающих не проявлять беспечность на воде, соблюдать меры безопасности, не употреблять спиртные напитки. Взрослым необходимо контролировать местонахождение детей, не выпускать их из виду даже на минуту.