Погода на завтра, 20 июня: снова жара и грозы

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В Минске 20 июня ожидается гроза, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью и утром, скорее всего, обойдется без дождя - его вероятность составляет 5 - 10%. А вот днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой. И при этом сохранится жара: днем температура достигнет от 26 до 28 °C. Ветер ожидается юго-восточный, 3 - 8 м/с, во время дождя - порывы до 14 м/с.

Грозы ожидаются и по всей западной части страны, а по югу-востоку - снова жара. В дневные часы в отдельных районах температура воздуха достигнет +32 °С.